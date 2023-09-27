Галущенко - министру энергетики США: зимой атаки по энергетической инфраструктуре Украины станут более интенсивными

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с американской коллегой Дженнифер Гренголм отметил, что россия продолжает обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, и зимой эти атаки станут еще более интенсивными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Так, Галущенко провел встречу с Гренхолм в рамках заседания 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Сообщается, что стороны обсудили сотрудничество для укрепления энергетической безопасности и независимости Украины в условиях российской военной агрессии.

В этом контексте Герман Галущенко отметил весомое значение разработки компанией Westinghouse Electric Sweden AB при участии специалистов украинского НАЭК «Энергоатом» нового вида топлива для ректоров ВВЭР-440. Ранее реакторы такого типа могли работать только на топливе российского производства. Министр отметил, что эта совместная разработка означает конец российской монополии на рынке ядерного топлива и открывает двери для введения санкций против ядерной отрасли государства-агрессора.

Глава Минэнерго также отметил важность углубления сотрудничества с американскими компаниями в разработке и внедрении технологий малых модульных реакторов.

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Также стороны обсудили текущую ситуацию на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и необходимость выработать механизмы обеспечения ядерной и радиационной безопасности после ее деоккупации.

Добавим

Также глава Минэнерго проинформировал коллегу о текущем состоянии энергосистемы Украины и подготовке к отопительному сезону. Он отметил, что враг продолжает обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, и зимой эти атаки станут еще более интенсивными.

Кроме того, сообщается, что в рамках подготовки к зиме украинские подземные газохранилища продолжают заполняться газом. В частности, активно используют мощности украинских ПХГ европейские трейдеры.

Галущенко подчеркнул, что использование украинских мощностей иностранными компаниями для хранения газа – это весомый вклад в энергетическую безопасность всего европейского континента.

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