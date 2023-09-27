Зеленский принял верительные грамоты от послов шести стран и ЕС

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президента Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза, передает УНН.

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"Принял верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза. Пообщался отдельно с каждым о наших отношениях, поддержке и общих вызовах и возможностях", - написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил за поддержку.

"Вместе будем работать ради победы и усиления крепкого партнерства между нашими странами", - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня принял верительные грамоты у послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.