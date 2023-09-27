Украина начинает информационную кампанию на территории рф для возвращения депортированных украинских детей

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Началась информационная кампания на территории россии для возвращения депортированных украинских детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

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«В рамках реализации утвержденного Президентом Владимиром Зеленским плана действий Bring Kids Back UA началась информационная кампания «Знаешь – скажи!», направленная на мотивирование людей, проживающих на территории россии, противодействовать принудительной депортации украинских детей и способствовать возвращению юных украинских граждан в Украину», - говорится в сообщении.

Сообщается, что информационную кампанию реализует телеканал FREEДОМ в партнерстве с уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации и Ювенальной полицией Украины.

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«Кампания «Знаешь – скажи!» имеет целью обеспечить системное освещение и разъяснение резидентам российской федерации преступной сущности принудительного перемещения детей», - отмечается в сообщении.

Кроме того, кампания предусматривает предоставление лицам, которые находятся на территории россии и владеют информацией о депортированных украинских детях, возможности информировать Украину о них. Результатом кампании будет предоставление отечественным и международным учреждениям, которые занимаются вопросами возвращения украинских детей на родину, информации о месте и обстоятельствах их пребывания в российской федерации.

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Также сообщается, что для этого на площадках телеканала FREEДОМ, ориентированного на русскоязычных зрителей за пределами Украины, будут выходить информационные ролики, сюжеты, специальные проекты и рубрики, направленные прежде всего на аудиторию, проживающую в россии.

Кроме того, отмечается, что для передачи информации о депортированных украинских детях правоохранительным органам Украины на диджитал-площадках FREEДОМ доступен специальный канал для обратной связи и телеграм-чат «Я здесь» (@ia_tuut). Всем лицам, которые предоставят информацию через инициативу «Знаешь – скажи!», гарантирована анонимность.

Полученная информация будет автоматически передается соответствующим правоохранительным органам Украины.