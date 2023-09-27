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Зеленский отреагировал на авианалеты, которые осуществляют россияне на Херсонскую область

Зеленский отреагировал на авианалеты, которые осуществляют россияне на Херсонскую область

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авианалеты, которые осуществляют россияне по Херсонщине в последние дни. В своем вечернем видеообращении к украинцам он выразил соболезнования всем кто потерял родных и близких из-за российских атак, передает УНН.

Цитата

“Отдельное внимание — Херсону, Херсонщине. В эти дни россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области. Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких”, — сказал в своем вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский.

Детали

Украинский Президент также поблагодарил всех украинцев, которые остаются работать в регионах, постоянно страдающих от обстрелов со стороны российских военных. Зеленский убежден, что пока на украинских территориях есть жизнь — террор не победит.

Глава государства также поблагодарил спасателей, правоохранителей и военных, которые каждый день рискуя жизнью защищают наше государство от оккупантов.

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Напомним

Сегодня 27 сентября россияне осуществили массированный обстрел Херсона. Попали по меньшей мере по двум предприятиям.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, война с Россией, авиаудары, Президент, обращение

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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