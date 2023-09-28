Польша требует экстрадиции ветерана СС Галичина

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил во вторник, что он «принял меры» для экстрадиции Ярослава Гуньки, 98-летнего украинского ветерана нацизма, которого канадские парламентарии почтили на прошлой неделе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Цитата

«Учитывая скандальные события в канадском парламенте, связанные с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования СС Галичина, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — сказал Чарнек Х/Twitter.

В письме в Институт национальной памяти Польши, орган, который исследует и расследует прошлые преступления против польского народа, Чарнек попросил «срочно проверить», разыскивают ли Гуньку за преступления против поляков еврейского происхождения, добавив, что «признаки таких преступления являются основанием для обращения в Канаду с просьбой о его экстрадиции».

Дополнение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился от имени Канады после того, как на прошлой неделе ветеран СС Галичина был включен в парламентское мероприятие в честь Президента Украины Владимира Зеленского.

Канадский премьер также отметил, что чествование ветерана СС Галичина было “глубоко, глубоко болезненным” для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и людей других рас, которые были мишенями режима Гитлера во время Второй мировой войны.

Трюдо также повторил, что “Канада глубоко сожалеет” об использовании образа Зеленского в российской пропаганде, ведь россияне транслировали его как политика, аплодирующего нацисту.