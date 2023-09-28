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Польша требует экстрадиции ветерана СС Галичина

Польша требует экстрадиции ветерана СС Галичина

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил во вторник, что он «принял меры» для экстрадиции Ярослава Гуньки, 98-летнего украинского ветерана нацизма, которого канадские парламентарии почтили на прошлой неделе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Цитата 

«Учитывая скандальные события в канадском парламенте, связанные с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования СС Галичина, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — сказал Чарнек Х/Twitter.

В письме в Институт национальной памяти Польши, орган, который исследует и расследует прошлые преступления против польского народа, Чарнек попросил «срочно проверить», разыскивают ли Гуньку за преступления против поляков еврейского происхождения, добавив, что «признаки таких преступления являются основанием для обращения в Канаду с просьбой о его экстрадиции».

Дополнение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился от имени Канады после того, как на прошлой неделе ветеран СС Галичина был включен в парламентское мероприятие в честь Президента Украины Владимира Зеленского.

Канадский премьер также отметил, что чествование ветерана СС Галичина было “глубоко, глубоко болезненным” для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и людей других рас, которые были мишенями режима Гитлера во время Второй мировой войны.

Трюдо также повторил, что “Канада глубоко сожалеет” об использовании образа Зеленского в российской пропаганде, ведь россияне транслировали его как политика, аплодирующего нацисту.

Источник: УНН
Теги: Канада, Польша
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