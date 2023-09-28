На пути в ЕС Грузия должна присоединиться к санкциям против рф - президент Литвы

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В среду президент Литвы Гитанас Науседа встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Литву. Лидеры стран обсудили перспективы евроинтеграции, прогресс во внедрении реформ и рекомендаций Европейской комиссии, а также ситуацию с безопасностью в регионе, в частности поддержку санкций против рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Alkas.It.

Цитата

«Грузинское общество поддерживает европейское будущее страны. Надеюсь, вашу страну будут сопровождать прозападные геополитические решения и решимость идти к европейской и евроатлантической интеграции.

Будущее Грузии сейчас зависит от способности сосредоточиться на реформах и поддерживать европейские ценности: демократию, права человека и соблюдение принципов верховенства права», - сказал президент Литвы.

Детали

Во время встречи лидер страны подчеркнул, что Литва остается последовательным сторонником европейской интеграции Грузии. Президент отметил, что для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС, необходимо продемонстрировать прогресс в проведении реформ и реализации рекомендаций Еврокомиссии, особенно в таких вопросах, как политическая деполяризация общества, судебные реформы, деолигархизация и свобода СМИ. По словам главы Литвы, важной также является синхронизация геополитического курса Грузии с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательная поддержка санкционной политики ЕС против россии.

Лидер Литвы подчеркнул, что Литва выступает за евроинтеграционный процесс Грузии вместе с Украиной и Молдовой, и призвала не упускать историческую возможность получить статус страны-кандидата в ЕС.

Напомним

Власти Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в россию автомобилей, ввезенных из Евросоюза.