В октябре правительства Румынии и Украины проведут совместное заседание

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Правительства Украины и Румынии проведут совместное заседание в октябре. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, пишет Digi24, передает УНН.

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“Мы помогаем Украине на всех уровнях. В следующем месяце у меня будет совместная встреча с Украинским правительством, и я поеду в Киев с несколькими министрами, чтобы улучшить сотрудничество”, - говорится в сообщении.

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Также глава правительства Румынии отметил, что во время заседания украинская сторона объявит об отказе от термина “молдавский язык”.

“У нас честный диалог с премьер-министром Украины, мы нашли наилучшие решения, чтобы не повлиять на аграриев и Украину на транспортировку своего зерна”, - добавил Марчел Чолаку.

Он отметил, что Украине надо помогать, пока война не выиграна, но Украина также должна поддерживать себя.

Чолаку отметил, что благодаря диалогу была инициирована система лицензирования экспорта из Украины, чтобы фермеры были защищены. Отказ в данном вопросе свидетельствовал бы, что Румыния не хочет помогать Украине.

“Это не война между россией и Украиной, это не между путиным и Зеленским, это война между диктатором и демократическим миром. Это ставка”, - добавил премьер.

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