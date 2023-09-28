ISW: В октябре россия может договориться с Ираном о поставках ракет

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что после окончания срока действий ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 россия может договориться с Ираном о поставках ракет, пишет УНН.

Цитата

“Высокопоставленные иранские и российские военные чиновники проверили иранское современное обычное оружие в Москве и Тегеране в августе и сентябре 2023 года и могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после окончания срока действия ракетных ограничений ООН 18 октября”, - пишут аналитики.

Детали

Министр обороны россии генерал сергей шойгу 19 сентября посетил тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с ираном.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране 20 сентября.

шойгу также обсудил окончание срока действия ракетных ограничений резолюции СБ ООН 2231. с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани 20 сентября.

Справочно

СБ ООН 2231 — это резолюция Совета Безопасности ООН, одобряющая ядерную сделку с Ираном 2015 года, которая приостановила действие санкций ООН, связанных с ядерным оружием, и установила даты прекращения действия санкций против Ирана, связанных с ракетами и другими вооружениями.

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