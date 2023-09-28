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Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией из-за наплыва мигрантов

Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией из-за наплыва мигрантов

КИЕВ. 28 сентября. УНН. На этой неделе Германия введет новый контроль на границе с Польшей и Чехией. Об этом объявил в среду министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, отметив, что нужно сделать больше для защиты хрупкой системы открытых границ Европейского Союза, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Согласно официальным данным, за первые семь месяцев 2023 года в Германии количество первых запросов на предоставление убежища выросло на 78%. По данным полиции, в августе количество зарегистрированных незаконных пересечений границы с Германией достигло 14 701, что на 66% больше, чем в том же месяце прошлого года.

«Если нам не удастся лучше защитить внешние границы..., то открытые границы внутри ЕС будут под угрозой», — сказала Нэнси Фезер журналистам в Берлине.

По ее словам, новые меры будут направлены на контрабандистов людей, которые, по ее словам, способствовали пропуску четверти мигрантов, въезжающих в Германию.

«Мы хотим предотвратить уклончивые перемещения контрабандистов с помощью гибкого и мобильного контроля в меняющихся местах», — сказала она, добавив, что меры будут введены совместно с Польшей и Чешской Республикой.

Чешская полиция усилила выборочные проверки на границе со Словакией, а также на автомагистралях в Германию, заявил президент чешской полиции Мартин Вондрасек.

Дополнение

Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, которую она выделяет штатам для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев в следующем году в рамках сокращения бюджета на фоне стремительного роста инфляции после лет немалых расходов.

Источник: УНН
Теги: граница, ЕС, Чехия, Германия, Польша
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