НАТО будет производить больше оружия для Украины и для пополнения собственных запасов - посол США

КИЕВ. 28 сентября. УНН. НАТО увеличат производство боеприпасов как для Украины, так и для стран-членов альянса, которые передали значительную часть своих вооружений Украине. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит во время виртуального форума “Выиграть войну. Выиграть мир”, организованного в Центре анализа европейской политики (CEPA) в среду, 27 сентября, пишет Голос Америки, передает УНН.

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Каждый союзник НАТО тем или иным образом поддерживает Украину, предоставляя гуманитарную, экономическую помощь или помощь в сфере безопасности, но длительные боевые действия показали, что запасы некоторого оружия и боеприпасов к нему не хватает, сказала посолка Смит.

“Мы видели случаи, когда союзники по НАТО предоставляли украинцам все, что они могли, в двустороннем порядке, что создавало определенную нехватку в их собственных запасах. Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту”, – говорит посол США при НАТО Джулиан Смит.

Детали

По словам Смит, в альянсе сосредоточены на усилении связей’связей с частным сектором, чтобы попытаться ускорить производственные линии оборонной продукции.

Посол США при НАТО подчеркнула, что поддержка Украины всеми 31 союзниками по НАТО является «железной и она не угасает».

“Вопрос, который мы слышим за столом переговоров НАТО, заключается в том, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательство’обязательства поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлено на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина защищает ценности, которые все мы здесь защищаем”, – говорит Джулиан Смит.

По ее словам, никто из союзников не предлагал уменьшить помощь Украине.

Напомним

На встрече по наращиванию оборонного производства НАТО, чтобы удовлетворить спрос на вооружение и технику, “звучали очень перспективные цифры”. Об этом в Брюсселе во время встречи с группой украинских журналистов сказала глава миссии Украины при НАТО посол Наталья Галибаренко.