Новый министр обороны Британии приехал в Украину

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом, который находится в нашей стране с визитом. Об этом сообщил глава государства, сообщает УНН.

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«Содержательная встреча с Госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом. Спасибо за мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку Украины! Наше сотрудничество в военной сфере существенно расширяет возможности украинских воинов на поле боя», - заявил президент.

В свою очередь Грант Шаппс заявил, что Украина «останется на острие внимания» Великобритании.

«Мы чувствуем вашу боль за происходящее. Мы будем стоять бок о бок с вами все время», - заявил британский министр.

Собеседники также обсудили вопросы усиления украинской ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие «Группой семи» на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начало переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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