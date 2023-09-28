Новый глава Генштаба США может поспособствовать передаче Украине более современных видов вооружений - СМИ

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в пятницу уходит в отставку. Его заменит генерал ВВС США Чарльз Браун. Украина надеется, что новый глава Генштаба поспособствует передаче более сложных видов вооружений, пишет Politico со ссылкой на советника украинского правительства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что новому главе Генштаба США придется балансировать между тем, чтобы помочь Украине оттеснить российские войска, и тем, чтобы не втянуть американских военных в полномасштабный конфликт, или развязать ядерную войну. В то же время, ему придется продолжать рассматривать запросы Киева на все более современное вооружение.

Украинские чиновники, как сообщает Politico, оптимистично настроены на то, что Браун будет выступать за предоставление более современного вооружения.

По словам советника украинского правительства, пожелавшего остаться анонимным, у Киева сложилось благоприятное впечатление о Брауне. По словам советника, Браун и его второй заместитель в ВВС, генерал Дэвид Олвин, которого назначили на место Брауна на должности высшего офицера ВВС, с самого начала были последовательными сторонниками предоставления Украине современных беспилотников и истребителей F-16.

Дополнение

По словам Марка Канциана, старшего советника Центра стратегических и международных исследований, смена руководства Пентагона происходит в момент, который может стать "поворотным пунктом" и войне.

"Если контрнаступление потерпит неудачу, или если контрнаступление не сможет серьезно прорвать российскую оборонительную зону, я думаю, что опасения, что война будет вечной, усилятся", - заметил Канциан.

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