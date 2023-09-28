Министр вооруженных сил Франции Лекорню сегодня в Киеве
Себастьян Лекорню
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сегодня посещает Киев, сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Детали
Как указано, во время визита министр встретится со своим коллегой министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
Лекорню, как сообщается, сопровождают представители 18 компаний оборонного сектора - крупных групп, малого и среднего бизнеса, стартапов, - чтобы обсудить развитие французской помощи Украине. Во французском министерстве сообщили, что состав списка не предназначен для обнародования, но он варьируется от бронетехники до кибербезопасности и дронов. Некоторые компании будут углублять контакты со своими украинскими партнерами, другие будут стремиться заключить контракты. Таким образом, как отмечается, производитель дронов Delair в начале сентября обнародовал контракт на поставку 150 устройств наблюдения.
"Чтобы придать политический вес Франции, министр вооруженных сил Себастьян Лекорню возглавил делегацию, которая прибыла в четверг утром в украинскую столицу. Из соображений безопасности поездка держалась в секрете. Ожидается, что министр встретится со своим новым коллегой Рустемом Умеровым, министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и, возможно, Владимиром Зеленским", - пишет издание.
Напомним
Новый министр обороны Великобритании также приехал в Украину.
Дополнение
Себастьян Лекорню уже выезжал в Киев в декабре прошлого года.