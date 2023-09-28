Умеров встретился с новым министром обороны Британии: говорили о военном партнерстве

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров провел встречу с новоназначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам обороны Грантом Шаппсом, который находится в нашей стране с визитом. Они обсудили дальнейшее военное партнерство и помощь Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Украины в Facebook, информирует УНН.

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«Важный визит в Киев моего коллеги, Госсекретаря по вопросам обороны Великобритании, Гранта Шаппса. Поблагодарил наших британских друзей за непоколебимую поддержку Украины. Проинформировал о текущей ситуации на фронте и срочных потребностях. Сосредотачиваемся на противовоздушной обороне, артиллерии, системах борьбы с беспилотниками. Зима приближается, но мы готовы. Вместе сильнее», - заявил Умеров.

Дополнение

Ранее министр обороны Великобритании встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы усиления украинской ПВО в преддверии зимнего периода.