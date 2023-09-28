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В Евросоюзе допускают расширение до 36 стран

В Евросоюзе допускают расширение до 36 стран

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня и завтра в испанском городе Мурсия состоится неформальная встреча министров по общим вопросам и политике единства ЕС, на которой будут обсуждаться такие вопросы, как расширение Европейского союза. Об этом сообщает Испанское председательство в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

«В первый день неформальной встречи министров, в четверг, 28 сентября, основное внимание будет сосредоточено на необходимости внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран-членов», - говорится в сообщении.

В то же время ведутся дискуссии о том, как усилить поддержку государств-кандидатов с ЕС, остальным миром и третьими государствами.

Как отмечается, эти два взаимосвязанных вопроса являются основой для подготовки новой Стратегической повестки дня ЕС, которая будет утверждена в 2024 году во время бельгийского председательства, но элементы которой очерчиваются в течение испанского семестра.

Дополнение 

Президент Европарламента Роберта Мецола сказала, что ожидает, что страны-члены ЕС начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, вступление
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