В Евросоюзе допускают расширение до 36 стран

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня и завтра в испанском городе Мурсия состоится неформальная встреча министров по общим вопросам и политике единства ЕС, на которой будут обсуждаться такие вопросы, как расширение Европейского союза. Об этом сообщает Испанское председательство в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

«В первый день неформальной встречи министров, в четверг, 28 сентября, основное внимание будет сосредоточено на необходимости внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран-членов», - говорится в сообщении.

В то же время ведутся дискуссии о том, как усилить поддержку государств-кандидатов с ЕС, остальным миром и третьими государствами.

Как отмечается, эти два взаимосвязанных вопроса являются основой для подготовки новой Стратегической повестки дня ЕС, которая будет утверждена в 2024 году во время бельгийского председательства, но элементы которой очерчиваются в течение испанского семестра.

Дополнение

Президент Европарламента Роберта Мецола сказала, что ожидает, что страны-члены ЕС начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре.