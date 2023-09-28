Пентагон и Госдеп США расходятся во взглядах относительно предоставления оружия для Украины - СМИ

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Государственный департамент США ищет возможности для того, чтобы поставлять Украине вооружение, в то время, как Пентагон – угрозы, от принятия подобных решений. Из-за этого США медленнее одобряет запросы Украины, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники, сообщает УНН.

Детали

Один из высокопоставленных чиновников администрации отметил, что Государственный департамент и Пентагон «движутся с разной скоростью, исходя из разных точек зрения» относительно предоставления оружия для Украины.

"Государственный департамент ищет возможности, а Министерство обороны - угрозы", - сказал высокопоставленный чиновник.

По его словам, представители Минобороны США говорят, что они должны взвешивать все "за" и "против" каждого решения по вооружениям, и что ответственность за это лежит на них самих".

Politico отмечает, что американские чиновники признают - руководство Пентагона применяет взвешенный подход к оценке потребностей Украины на поле боя в контексте более широкого конфликта. Но руководители Минобороны часто говорят, что их первоочередной задачей всегда было предоставить Киеву то, что ему нужно для ведения боевых действий.

Дополнение

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в пятницу уходит в отставку. Его заменит генерал ВВС США Чарльз Браун. Украина надеется, что новый глава Генштаба поспособствует передаче более сложных видов вооружений.