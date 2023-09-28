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В Украине начала свою работу новоназначенный посол ЕС

В Украине начала свою работу новоназначенный посол ЕС

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Представительство Европейского Союза в Украине в социальной сети X (бывший Twitter) сообщило, что новоназначенный посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова была официально аккредитована на своей должности, сообщает УНН.

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«Катарина Матернова была официально аккредитована в должности посла Европейского Союза в Украине. Мы в Представительстве Европейского Союза в Украине с нетерпением ждем работы под ее руководством», - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, что Катарина Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийносу.

Добавим

Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Словении, Венгрии, Великобритании, Канады и Европейского Союза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, посол
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