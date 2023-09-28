Великобритания продолжит поддерживать Украину в защите ее территории - министр обороны Шаппс

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс встретился с президентом Владимиром Зеленским и его коллегой Рустемом Умеровым и пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны государства, сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

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«Мы обучили десятки тысяч украинских солдат, доставили сотни тысяч боеприпасов и предоставили миллионы фунтов экономической и гуманитарной помощи, чтобы помочь гражданам Украины вернуть и отстроить то, что было отобрано у них варварским вторжением путина.

Услышав опыт многих украинцев, пострадавших от этой войны, включая семью, которую я принимал в своем доме в течение года, я обязуюсь поддерживать военную поддержку Соединенного Королевства, особенно с приближением холодной зимы», - заявил министр обороны Грант Шаппс.

Адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны сообщил, что с украинской стороной обсудили новые обязательства по военной помощи, которые были взяты во время проведения «Раймштайна» на прошлой неделе, которые помогут укрепить и выдержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее.

«Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. путин потерял контроль над войной, которую он начал, и, как следствие, россия уменьшилась. Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу», - заявил Радакин.

Дополнение

Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году, и премьер-министр пообещал сделать то же самое в 2023 году, а дальнейшая поддержка будет предоставлена в ближайшие недели и месяцы.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, в Украину с официальным визитом прибыл новоназначенный министр обороны Великобритании Грант Шаппс.