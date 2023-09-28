Генсек НАТО Столтенберг сегодня в Киеве

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня с необъявленным визитом находится в Киеве, сообщает в четверг пресс-служба НАТО, пишет УНН.

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"Генеральный секретарь НАТО посещает Украину", - говорится в сообщении.

Как отметил спикер НАТО Дилан Уайт, в Киеве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним

28 сентября в Киеве находится министр обороны Великобритании и министр ВС Франции.