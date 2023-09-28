Новости: Политика
28 сентября 2023, 13:43 • Юлия Шрамко • 13620
Генсек НАТО Столтенберг сегодня в Киеве
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня с необъявленным визитом находится в Киеве, сообщает в четверг пресс-служба НАТО, пишет УНН.
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"Генеральный секретарь НАТО посещает Украину", - говорится в сообщении.
Как отметил спикер НАТО Дилан Уайт, в Киеве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним
28 сентября в Киеве находится министр обороны Великобритании и министр ВС Франции.
Источник: УНН
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