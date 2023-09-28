Лидеры ЕС и США 20 октября обсудят сотрудничество и поддержку Украины

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Вашингтоне 20 октября состоится саммит США-ЕС. Лидеры европейского Союза и Соединенных Штатов обсудят тесное сотрудничество, в частности, в поддержке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета, пишет УНН.

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«Президент Байден будет рад приветствовать Президента Европейского Совета Шарля Мишеля и Президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Белом доме в пятницу, 20 октября 2023 года, на втором саммите США - ЕС с момента вступления в должность президента Байдена», - говорится в сообщении Европейского совета.

Детали

Отмечается, что лидеры пересмотрят тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, включая общее обязательство поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет, и заставить россию заплатить за ее агрессию.

На саммите также лидеры продолжат работу над усилиями США и ЕС, направленными на ускорение развития глобальной экономики чистой энергии, основанной на безопасных, устойчивых цепочках поставок, и продолжат сотрудничество в области критически важных и новых технологий, в том числе в области цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта.

Они также пересмотрят совместные меры по усилению экономической устойчивости и решению связанных с этим вызовов.

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