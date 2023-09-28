Украина и НАТО работают над адаптированной Годовой национальной программой

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украина совместно с НАТО работает над подготовкой адаптированной Годовой национальной программы по определению практических шагов на пути евроатлантической интеграции. Об этом во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве сообщил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Зеленский напомнил, что на саммите Альянса, который состоялся в Вильнюсе в июле, был основан Совет Украина-НАТО, и выразил надежду сделать работу Совета содержательной.

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«Совместно с НАТО работаем над подготовкой нового документа – адаптированной Годовой национальной программы, которая будет определять практические шаги для достижения Украиной соответствия принципам и стандартам Альянса. И очень важно, что союзники согласились, что Украина не нуждается в плане действий по членству », - отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что во время встречи с Генсеком они обсудили подготовку к саммиту, который запланирован на 2024 год в Вашингтоне.

«Согласились, что этот саммит должен стать не только юбилейным, но и результативным как для Украины, так и для всех членов Альянса. С этой целью наши команды немедленно начнут подготовку соответствующих совместных действий», - добавил Зеленский.

Напомним

Совета Украина-НАТО был создан, в частности, для укрепления политических связей между Киевом и Альянсом и чтобы Украина еще ближе подошла к стандартам НАТО.