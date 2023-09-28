НАТО имеет рамочные контракты на боеприпасы на 2,4 млрд евро для пополнения запасов и поддержки Украины - Столтенберг

КИЕВ. 28 сентября. УНН. НАТО имеет рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро на основные боеприпасы, которые помогут союзникам пополнить свои запасы и продолжать поддерживать Украину, заявил в четверг Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, пишет УНН.

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"НАТО уже много лет проводит совместные закупки. Сегодня я могу подтвердить, что НАТО имеет рамочные контракты на основные боеприпасы на сумму 2,4 миллиарда евро. В том числе 1 миллиард евро в виде твердых заказов. Это охватывает такие возможности, как 155-миллиметровая артиллерия, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы для основных боевых танков. Это поможет союзникам пополнить свои запасы. Продолжая при этом поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО отметил при этом продвижение украинских сил.

"Сегодня ваши силы движутся вперед. Они сталкиваются с ожесточенными боями. Но они постепенно завоевывают позиции", - отметил Столтенберг.

"Каждый метр, который возвращают украинские войска, это метр, который теряет россия. И здесь наблюдается резкий контраст. Украинцы борются за их семьи; их будущее; их свободу. москва борется за имперский бред", - указал он.

Столтенберг также отметил, что Украина имеет мощную поддержку со стороны 31 члена НАТО и многих партнеров.

"Мы обсудили наиболее насущные потребности Украины и следующие шаги по поддержке НАТО", - сообщил Генсек в соцсети X.

Союзники по НАТО, по его словам, при этом продолжают предоставлять высококлассные возможности, чтобы помочь отразить вторжение. "Только за последние несколько дней и недель это включало танки Abrams, сложные ракетные системы и противовоздушную оборону, а также обучение пилотов F-16", - отметил Столтенберг.

Также Генсек НАТО приветствовал заявление о том, что Украина и Соединенные Штаты планируют совместно производить системы вооружений, в частности противовоздушной обороны.

"И я с нетерпением жду дальнейших обнадеживающих новостей с завтрашнего Международного форума оборонной промышленности здесь, в Киеве. Благодаря участию НАТО и более 20 стран это станет важной возможностью для украинских компаний наладить новые партнерские отношения с промышленностью в Альянсе и за его пределами", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что "чем сильнее становится Украина, тем ближе мы приближаемся к прекращению российской агрессии".

"россия может сложить оружие и закончить войну сегодня. Украина такой возможности не имеет. Капитуляция Украины не будет означать мира. Это означало бы жестокую российскую оккупацию. Мир любой ценой не был бы миром вообще. Украине нужен справедливый и устойчивый мир. Поэтому я решительно приветствую план из десяти пунктов Президента Зеленского для достижения этой цели. Итак, господин президент, будущее Украины в НАТО. В то время, пока мы работаем вместе, чтобы подготовить вас к этому будущему, НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подытожил Генсек НАТО.

Напомним

Президент Зеленский обратился к НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО для защиты критической инфраструктуры.