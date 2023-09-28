Норвегия будет бойкотировать соревнования УЕФА с участием команд из рф

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Норвегия тоже будет бойкотировать соревнования УЕФА с участием российских команд, которые были допущены к соревнованиям в категории U17 (до 17 лет). Об этом заявила президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс, передает УНН.

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«Мы не знали, что этим вопросом должен был заниматься УЕФА, и мы могли ожидать от УЕФА лучшего решения в таком важном вопросе. Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается война. Это отношение, за которое весь норвежский спорт выступает солидарно с Украиной, и которое также следует рассматривать как часть санкций, которые Европа собрала вокруг, как властей, так и бизнеса, и спорта, - сказала Клавенесс.

Дополнение

Министр молодежи и спорта, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщал, что 7 стран поддержали Украину и заявили, что не будут играть на одном поле с агрессорами, после заявления Украинской ассоциации футбола после решения УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из рф.

Речь идет о таких странах как: Англия, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Латвия и Литва, присоединились к бойкоту.