Казахстан будет следовать санкционному режиму против рф - президент Токаев

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму относительно россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tengrinews.

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"Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - сказал Токаев во время пресс-конференции в Берлине.

Детали

Что касается полномасштабной войны, которую начала рф против Украины, Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН.

"Сегодня уважаемому господину канцлеру (Германии Олафу Шольцу - ред.) я говорил, что ситуация на самом деле очень серьезная. И украинская, и российская стороны утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров пока неясна", - сказал Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что неясно, на какой основе можно было бы вести переговоры.

"Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих стороны основы мирных переговоров", - заявил Токаев.

Ранее

В Казахстане отрицали обход санкций, которые были применены к западным государствам в отношении рф.