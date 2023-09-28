Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы - Зеленский

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023–2025 годы, передает УНН.

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"Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023–2025 годы. Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку", - написал Зеленский на платформе Х.

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По словам Президента, Украина остается надежным международным партнером в сфере атомной энергетики, и "мы приложим все усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления ядерной безопасности и защищенности".

"Мы все должны работать вместе – все в мире, кто ценит безопасность, – чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа, которые россия пытается сделать нормой. Ядерная и радиационная безопасность должны быть гарантированы", - резюмировал Зеленский.

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