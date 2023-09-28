Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2025 года

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Совет ЕС согласился продлить временную защиту для украинских беженцев, которые бегут от агрессивной войны россии против Украины, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года, передает УНН.

Детали

"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС", - отметил и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

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Временный механизм защиты заработал 4 марта 2022 года – всего через несколько дней после широкомасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину – и автоматически продлен на год.

Что такое временная защита?

Система обеспечивает немедленную и коллективную (то есть без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений) защиту перемещенных лиц, которые не в состоянии вернуться в свою страну происхождения.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить давление на национальные системы предоставления убежища и позволить перемещенным лицам пользоваться согласованными правами в ЕС. Эти права включают:

место жительства

доступ к рынку труда и жилью

медицинская помощь

социальная помощь

доступ к образованию для детей

После сегодняшней политической договоренности Совет должен будет официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как будет проведена юридическая проверка и перевод на все языки ЕС.

Временная защита является чрезвычайным механизмом ЕС, который активируется в исключительных обстоятельствах массового притока. Директива ЕС по временной защите была принята в 2001 году после крупномасштабного перемещения, которое произошло в Европе из-за вооруженных конфликтов на Западных Балканах, в частности из Боснии и Герцеговины и Косово.