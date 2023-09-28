Усиление ПВО и совместное производство вооружения: Зеленский встретился с министром вооруженных сил Франции

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который находится с визитом в нашей стране. Как сообщили в Офисе Президента, обсудили возможность начала совместного производства определенных видов вооружения, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил всестороннюю помощь Украине с стороны Франции. Он высоко оценил личную роль Президента Эммануэля Макрона в поддержке международных инициатив нашего государства и принятии решений по укреплению украинских сил обороны.

“Хочу отдельно поблагодарить Президента Франции Макрона за то, что все наши договоренности дали мощный результат в виде укрепления украинской армии”, — сказал Владимир Зеленский.

В ОП отметили, что во время встречи были детально обсуждены дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины при поддержке Франции, в частности возможности начала совместного производства определенных видов вооружения.

Глава государства отметил эффективность предоставленной Францией военной помощи, в частности зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, самоходных артиллерийских установок Caesar и дальнобойных ракет SCALP-EG.

Отдельное внимание было уделено усилению украинской ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Зеленский также вручил Себастьену Лекорню орден “За заслуги” ІІ степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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