В Германии разрешили компании Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В правительстве Германии одобрили создание немецко-украинского предприятия, которое будет заниматься производством военной техники. Об этом сообщил глава Федерального управления по картелям Андреас Мундт, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

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«Федеральное ведомство по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании «Украинская оборонная промышленность», - говориться в сообщении.

Мундт пояснил, что новая компания «будет производить и обслуживать военную технику в Украине».

Отмечается, что в Германии этот проект не приводит к каким-либо конкурентным дублированиям или каким-либо признакам беспокойства по поводу конкуренции.

«Мы быстро дали свое одобрение», - сказал Мундт.

Дополнение

10 июля сообщалось, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 3 месяцев. Там будут создавать и ремонтировать танки, а также обучать обслуживанию бронетехники.