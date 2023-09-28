В Нацсовете работают над вопросом регулирования Telegram: что известно

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Мессенджер Telegram – очень непростая тема, над регулированием которого ежедневно работают в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, ведь пропагандистские месседжи страны-агрессора массово распространяются через телеграмм-каналы. Об этом сообщила председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк во время публичного обсуждения предотвращения проявлений языка вражды и дискриминации лиц по различным признакам, передает корреспондент УНН.

Детали

Пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания сообщила, что во время встречи было отмечено, что в традиционных медиа – на радио и телевидении – дискриминационных и сеющих вражду высказываний сейчас фактически нет. Однако ими изобилует интернет. Это касается не только материалов, но и комментариев в социальных сетях.

Пропагандистские месседжи страны-агрессора, полные враждебности и презрения к украинской нации, Вооруженным силам Украины, массово распространяются через телеграм-каналы. Национальный совет имеет успешный кейс удаления противоправного контента из телеграмм-канала после его обращения в Telegram. Однако в случае неизвестности авторов и редакторов таких каналов вероятность положительного решения вопроса уменьшается.

Цитата

«Telegram – это действительно очень тяжелая тема, над которой мы в Национальном совете ежедневно работаем. Сейчас настолько распространилось это явление, что чем дальше, тем труднее будет с ним работать. А враг с ним работает очень успешно…Это отдельная тема над которой мы бьемся вместе с Министерством цифровой политики и другими», - сказала Герасимьюк.

Дополнение

В июле этого года глава фракции Слуга народа Верховной рады Украины Давид Арахамия заявлял, что не стоит доверять информации, распространяемой в социальной сети якобы украинская власть запретит Телеграм.