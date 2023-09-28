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Залужный поговорил с командующим сил НАТО в Европе: речь шла об усилении украинской ПВО

Залужный поговорил с командующим сил НАТО в Европе: речь шла об усилении украинской ПВО

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, передает УНН.

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"Содержательный телефонный разговор ... Подробно ознакомил коллегу с обстановкой на фронте и первоочередными потребностями Вооруженных Сил Украины. Вопрос усиления нашей противовоздушной обороны остается приоритетным", - написал Залужный в Telegram.

Добавим

Главнокомандующий подчеркнул, что благодарен партнерам за помощь и активное взаимодействие для освобождения украинской территории от российских оккупантов.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который находится с визитом в нашей стране. Как сообщили в Офисе Президента, обсудили возможность начала совместного производства определенных видов вооружения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Валерий Залужный
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