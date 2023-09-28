Посол Венгрии вручила верительные грамоты белорусскому диктатору Лукашенко: почему это важно

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик вручила верительные грамоты самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, передает УНН со ссылкой на Белта.

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По данным СМИ, верительные грамоты белорусскому диктатору вручили послы Казахстана, Венгрии, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.

"Венгрия является давним и надежным другом беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе", - обратил внимание лукашенко.

Он особо отметил предложения и инициативы Будапешта по безопасности и мерам доверия в Европе. "Готовы к продолжению диалога с Венгрией для деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами", - заявил белорусский диктатор.

В то же время "Радио Свобода" отмечает, что Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, чей посол вручил верительные грамоты лукашенко после выборов 2020 года.

Европейский Союз и страны-члены организации начали вводить санкции против беларуси после силового разгона протестов против фальсификации результатов президентских выборов. Тогда они прекратили почти все программы, которые реализует Евросоюз в беларуси, и ограничили дипломатическое присутствие.

Международные санкции усилились после того, как 24 февраля 2022 года лукашенко поддержал российское военное вторжение в Украину и позволил использовать территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство беларуси для вторжения российской армии и обстрелов украинских городов.