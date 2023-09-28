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Украина заслуживает стать членом НАТО и станет: Зеленский о встрече со Столтенбергом

Украина заслуживает стать членом НАТО и станет: Зеленский о встрече со Столтенбергом

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, подчеркнул - Украина заслуживает стать членом НАТО и станет, передает УНН.

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"Мощный международный день сегодня. Встречи и переговоры с партнерами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был в Киеве – плодотворные переговоры. Не только о нашей защите сейчас, но и о нашей стратегической защите, общей защите всех в Европе.

Украина заслуживает стать членом НАТО и станет. Обязательно. И это не просто наша украинская амбиция. Это единственная действенная перспектива безопасности для Европы, которая гарантирует реальный длительный мир", - сообщил Зеленский.

Добавим

Президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы был практический прогресс в вопросе о членстве в Альянсе.

"Обсудили сегодня и работу нашего формата Совета Украина – НАТО. То, что можем сделать, используя этот формат. Хорошая встреча", - резюмировал он.

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Ранее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс имеет рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро на основные боеприпасы, которые помогут союзникам пополнить свои запасы и продолжать поддерживать Украину.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский
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