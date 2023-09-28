Зеленский провел важное совещание с руководителями разведки: результаты будут

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел важное совещание с руководителями разведки и заверил - результаты будут, передает УНН.

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"Готовимся и к тому, чтобы эта и следующая недели дали еще результатов для нашей международной работы, для усиления Украины. Провел сегодня несколько соответствующих совещаний, в частности важное совещание с руководителями разведки. Результаты будут", - подчеркнул Зеленский во время видеообращения.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню, который находится с визитом в нашей стране. Как сообщили в Офисе Президента, обсудили возможность начала совместного производства определенных видов вооружения.