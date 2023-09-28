В США начались курсы английского для нескольких украинских пилотов. Следующий шаг - обучение на F-16

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Техасе начались курсы английского языка для нескольких украинских пилотов. После окончания - пилоты продолжат специализированные учения на F-16 в Аризоне. Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, передает УНН.

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"В Техасе начались курсы английского языка для нескольких украинских пилотов. Продолжительность этих курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков, - Пентагон. После окончания этих курсов пилоты продолжат специализированные учения на F-16 в Аризоне", - написал Яриш.

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В Воздушных Силах ВСУ показали, как украинские летчики учатся летать на истребителях F-16 с использованием виртуальной реальности.

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Украинские пилоты, которые поедут следующими группами в страны Европы или в США для обучения на F-16, сейчас проводят домашнюю работу. Учат английский язык и работают на симуляторах.