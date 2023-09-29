путин "разрешил" украинцам въезжать в рф без виз

КИЕВ. 29 сентября. УНН. российский диктатор владимир путин подписал указ о том, что граждане Украины смогут въезжать в рф и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ.

Детали

В указе говориться, что граждане Украины смогут пересекать границу рф на основании:

· дипломатического или служебного паспорта

· удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна

· удостоверения личности на возвращение в Украину

Кроме того, в случае с несовершеннолетними потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

Также допускается в том числе въезд в россию по документам, срок действия которых истек. В указе сообщается, что граждане Украины, у которых нет действительных документов, могут в порядке исключения выехать из россии в сопредельные государства через сухопутную границу на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, выдаваемого территориальным органом мвд. Также допускается выезд по истекшим документам.

Дополнение

Президент россии владимир путин подписал указ, согласно которому граждане Украины на оккупированных территориях и владельцы паспортов "лнр" и "днр" в будущем могут быть депортированы.