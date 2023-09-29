В Украине тарифы на комуслуги пока останутся без изменений, а субсидии переназначат автоматически - Шмыгаль

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений. При этом планируют увеличение бюджета на выплату субсидий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

“Тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений. При этом планируем увеличение бюджета на выплату субсидий. Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически. Те кто нуждаются в субсидиях и не получали ранее могут подать заявку онлайн через „Дію“ или через сайт Пенсионного фонда”, — рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщала, что Кабинет министров Украины готов к повышению цен на газ и электроэнергию на фоне рекомендаций США о “либерализации тарифов”.

Контекст

В посольстве США подтвердили, что передали Украине “перечень приоритетных реформ” в рамках неизменной поддержки Соединёнными Штатами Украины и её усилий по интеграции в Европу. По данным СМИ, в частности, среди пунктов — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию.

Ранее, 21 сентября, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на тот момент не было никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей. Он также отмечал, что до конца отопительного сезона будет продлено действие положения ПСО относительно доступной электроэнергии для населения.