Всех судей Верховного Суда заподозрили в коррупции: США требуют проверки всего состава суда

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Письмо-«дорожная карта» реформ, которую Украине предоставили Соединенные штаты Америки, содержит четкие указания и сроки проведения реформирования Верховного Суда, а также указывает на необходимость проверки всех действующих судей из его состава, пишет УНН.

Кроме того, США указывают, что такая проверка необходима в связи с коррупционными делами с участием Всеволода Князева.

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«Проверить добропорядочность действующих судей Верховного Суда в связи с резонансными коррупционными делами с участием бывшего председателя Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда и избрать новых судей Верховного Суда для заполнения вакантных мест посредством прозрачного процесса с привлечением независимых экспертов и гражданского общества», - говорится в письме, которое, как уже официально подтвердил премьер-министр, получила украинская власть.

Примечательно, что в письме партнеров указывается формулировка – «коррупционными делами», то есть речь идет не только о деле компании Ferrexpo AG, в рамках рассмотрения которого Князеву инкриминируют получение взятки в размере 2,7 млн долларов (часть из суммы должна была быть передана еще 14 судьям Большой Палаты ВС).

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В своем письме представители США также указывают, что реформирование ВС должно стать приоритетом на следующие 3 – 6 месяцев.

Добавим

По состоянию на 1 января 2023 года количество судей в Верховном Суде составляло 178. Все они при назначении в состав ВС проходили проверку на добропорядочность и подтверждали квалификацию.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая 2023 года был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда и которое касалось компании Ferrexpo AG.

В настоящее время Князев находится под стражей.

НАБУ и САП после задержания Князева заявили, о разоблачении масштабной коррупционной схемы, в которой был задействован не только Князев, как председатель ВС, но и другие судьи. По неофициальной информации, обыски тогда прошли еще у 18 судей, позже звучала информация, что в этой коррупционной схеме задействованы 14 судей. Официальная информация об объявлении кому-то из судей по этому делу подозрения – пока отсутствует.