Украина планирует разработать единый план реформ с международными партнерами: что известно

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украина вместе с международными партнерами планирует разработать единый план реформ, который объединит различные программы, в частности с МВФ, ЕС и США. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Правительственный план восстановления Украины – это не просто отстроить разрушенное. Это трансформация нашей страны. Это интеграция в Европейский Союз. Это новые институты, новые подходы, возможности и правила игры. Вместе с нашими международными партнерами планируем разработать единый план реформ, который объединит различные программы, в частности с МВФ, ЕС и США», - рассказал Шмыгаль.

По его словам, это позволит сформировать четкое видение о том, что сделано и что нужно сделать еще.

«Это позволит всем партнерам четко понимать, как Украина движется вперед и меняется уже сегодня», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

В посольстве США подтвердили, что передали Украине "перечень приоритетных реформ" в рамках неизменной поддержки Соединенными Штатами Украины и ее усилий по интеграции в Европу.

28 сентября сообщалось, что посол США официально передала предложения Соединенных Штатов по реформам в Украине.