В Украине в следующем году планируют увеличить минимальную зарплату до 8 тыс. гривен

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине планируют в следующем году увеличение минимальной заработной платы до 8 тыс. грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Мы провели уже две индексации пенсионных выплат за время полномасштабной войны. В марте 2024 года проведем еще одну очередную индексацию. В следующем году также запланировали увеличение минимальной зарплаты до 8 тыс. грн», - рассказал Шмыгаль.

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Шмыгаль сообщал, что в Украине тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений. При этом планируют увеличение бюджета на выплату субсидий.