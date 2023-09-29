Правительство приняло решения, которые позволят привлечь 1,85 млрд долларов от международных партнеров
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял решения, которые позволят привлечь 1,85 млрд долларов от международных партнеров для восстановления Украины, восстановления экономики и финансирования дефицита государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Цитата
«Правительство приняло решения, которые позволят привлечь 1,85 млрд долларов от международных партнеров для восстановления нашей страны, восстановления экономики и финансирования дефицита государственного бюджета», - написал Шмыгаль.
Детали
По его словам, грант в размере 1 млрд 150 млн долларов (42 млрд грн) привлекаем от США через Всемирный банк. Украинское Правительство направит эти средства на финансирование образования, медицины, социальных выплат и других важных программ государственного бюджета.
«550 млн долларов привлекаем от Международного банка реконструкции и развития на компенсацию процентных ставок по программе льготного кредитования «5-7-9» и на поддержку малых агропроизводителей в рамках проекта ARISE. Из них 320 млн долларов (11,7 млрд грн) — это грантовые средства. Еще 230 млн долларов (8,4 млрд грн) — льготный заем от МБРР под гарантии Правительства Японии», - сообщил Шмыгаль.
Также грант в 150 млн долларов (5,5 млрд грн) привлекают в рамках проекта HOPE от Мультидонорского трастового фонда МБРР и МАР. Эти средства будут направлены на восстановление жилья людей, которое повредили и разрушили российские террористы.
Дополнение
15 августа в Украине началось рассмотрение заявлений на компенсации за разрушенное во время войны жилье.