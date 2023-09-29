КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины принял решения, которые позволят привлечь 1,85 млрд долларов от международных партнеров для восстановления Украины, восстановления экономики и финансирования дефицита государственного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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«Правительство приняло решения, которые позволят привлечь 1,85 млрд долларов от международных партнеров для восстановления нашей страны, восстановления экономики и финансирования дефицита государственного бюджета», - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, грант в размере 1 млрд 150 млн долларов (42 млрд грн) привлекаем от США через Всемирный банк. Украинское Правительство направит эти средства на финансирование образования, медицины, социальных выплат и других важных программ государственного бюджета.

«550 млн долларов привлекаем от Международного банка реконструкции и развития на компенсацию процентных ставок по программе льготного кредитования «5-7-9» и на поддержку малых агропроизводителей в рамках проекта ARISE. Из них 320 млн долларов (11,7 млрд грн) — это грантовые средства. Еще 230 млн долларов (8,4 млрд грн) — льготный заем от МБРР под гарантии Правительства Японии», - сообщил Шмыгаль.

Также грант в 150 млн долларов (5,5 млрд грн) привлекают в рамках проекта HOPE от Мультидонорского трастового фонда МБРР и МАР. Эти средства будут направлены на восстановление жилья людей, которое повредили и разрушили российские террористы.

Дополнение

15 августа в Украине началось рассмотрение заявлений на компенсации за разрушенное во время войны жилье.