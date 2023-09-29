Швейцария ввела санкции против поставщиков комплектующих к иранским БПЛА

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Швейцария ввела новые санкции в связи с поставками Ираном россии беспилотников в соответствии с мерами Европейского Союза, говорится в заявлении правительства в пятницу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно решению правительства, отныне в Швейцарии запрещена свободная продажа, поставка, экспорт и транзит компонентов, используемых для производства беспилотников.

Кроме того, в Федеральном совете Швейцарии заявили, что отныне будут действовать еще и целенаправленные финансовые и путевые санкции против лиц и организаций, связанных с поддержкой программы беспилотников Ирана, которые россияне используют для бомбардировки Украины.

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Напомним

В этот же день на заседании правительства Федеральный совет Швейцарии одобрил новый пакет помощи Украине на общую сумму в 100 миллионов швейцарских франков (109,57 миллионов долларов США – ред.). Эти средства выделят для гуманитарного разминирования украинских земель. За помощь в зачистке украинских земель от российского железа швейцарцев поблагодарил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.