Немецкая машиностроительная компания DMG Mori продолжает зарабатывать в россии - СМИ

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Несмотря на официальное заявление о выходе из рф, немецкая машиностроительная компания DMG Mori продолжает там зарабатывать. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, ссылаясь на немецкое издание ZEIT, передает УНН.

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“ZEIT удалось проверить российскую таможенную и деловую документацию, которая показывает, что DMG Mori все еще присутствует в империи путина — и что самые современные станки группы, вероятно, также попадают в российские оборонные компании. В том же году российская дочерняя компания DMG Mori Rus все еще генерировала миллионные продажи, как свидетельствуют документы. Ультрасовременный завод компании в ульяновске, по данным DMG Mori, закрыт. Однако он все еще принадлежит группе. Теперь это также зафиксировано украинскими санкционными органами власти”, — говорится в статье.

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Ермак заметил, что надо четко осознать, что российский режим осуществляет геноцид, так же как это делали нацисты.

“Без западных технологий россия — отсталая страна. Ее ВПК не сможет производить вооружение. И победа Украины на поле боя станет быстрее”, — заявил Ермак.

Напомним

Криптобиржа Binance продает весь свой российский бизнес бирже CommEX. Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продажи, а также не будет иметь возможности выкупить долю в бизнесе.