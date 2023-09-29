Новости: Политика
29 сентября 2023, 19:48 • Татьяна Салганик • 266160
Зеленский анонсировал, что завтра будут важные новости для украинских воинов
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на субботу важные новости для наших воинов. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.
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“Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости — для наших воинов, для всего нашего государства”, — намекнул украинцам об изменениях Владимир Зеленский.
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Президент также отметил, что текущая неделя принесла Украине немало достижений, и выразил надежду, что и в последующие недели Украина окрепнет еще больше благодаря мировой поддержке.
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Источник: УНН
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