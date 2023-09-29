Зеленский анонсировал, что завтра будут важные новости для украинских воинов

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на субботу важные новости для наших воинов. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

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“Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости — для наших воинов, для всего нашего государства”, — намекнул украинцам об изменениях Владимир Зеленский.

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Президент также отметил, что текущая неделя принесла Украине немало достижений, и выразил надежду, что и в последующие недели Украина окрепнет еще больше благодаря мировой поддержке.

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