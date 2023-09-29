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В Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий сроки давности за коррупционные преступления во время войны

В Раде зарегистрировали законопроект, отменяющий сроки давности за коррупционные преступления во время войны

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10100, который отменяет сроки давности за коррупционные преступления во время войны. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в своем телеграмм канале, передает УНН.

Цитата

“Коррупция во время войны — без сроков давности. Никто не скроется от наказания и через 10 лет. Зарегистрировали с коллегами законопроект № 10100, который отменяет сроки давности за коррупционные преступления во время войны. Это позволит наказать виновных, даже если они сейчас где-то скрываются или если об их действиях мы узнаем в далеком будущем”, — отметил Арахамия.

Детали

Давид Арахамия отметил, что этот законопроект является продолжением последовательной антикоррупционной политики Президента и его фракции “Слуга народа”.

Предлагаемый ими законопроект должен отменить принятые прошлым созывом так называемые “правки Лозового”, благодаря которым коррупционеры сейчас продолжают избегать наказания.

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Согласно действующему законодательству, у правоохранителей есть сроки, в которые они должны уложиться, расследуя коррупционное дело. Когда прописанное в законе время истекает, суд просто закрывает производство, ссылаясь на истечение сроков расследования и рассмотрения.

По данным авторов законопроекта сейчас многие чиновники надеются под шум войны провернуть схемы по хищению бюджетных средств. Принятие этого законопроекта должно помешать коррупционерам.

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Напомним

Ранее УНН писал, что Украина приняла три важных антикоррупционных решения, которые соответствуют стандартам ЕС и будут способствовать имплементации международных обязательств Украины в области борьбы с коррупцией. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в течение последних двух лет в Украине была реализована антикоррупционная реформа, цифровизация и дерегуляция. Это принесло более 16 миллиардов гривен экономического эффекта.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Верховная Рада, законопроект, коррупционеры

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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