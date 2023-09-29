Палата представителей США проголосовала за дополнительные 300 миллионов долларов для Украины

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США после споров и вынесения на отдельное голосование дополнительных 300 млн долларов для Украины наконец одобрила эту статью бюджета. Дополнительные ассигнования на помощь и контроль в сфере безопасности поддержали 311 голосов. Против голосовали 117 законодателей, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

По данным издания, эти средства для военной помощи были одобрены двухпартийным голосованием, но большая часть республиканцев в Палате представителей проголосовали "против" предоставления их Украине. Агентство Associated Press называет эту ситуацию “признаком того, что углубляется сопротивление выделению помощи Украине” среди республиканцев.

Добавим

В среду в результате длительного обсуждения в регламентном комитете Палаты представителей договорились о вынесении дополнительной военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов на отдельное голосование.

Ранее эта статья расходов - Ukraine Security Assistance Initiative - на тренировку украинских военных и приобретение оружия - должна была быть частью законопроекта об ассигнованиях для Пентагона.

Выделение этих средств должен еще согласовать Сенат США.

СМИ отмечает, что временную бюджетную резолюцию нужно принять до конца финансового года, то есть до 30 сентября. Она обеспечит бюджетное покрытие и бесперебойную работу правительства на 45 дней, то есть до 17 ноября.

Тем временем в Конгрессе будут продолжаться еще и долгосрочные переговоры по утверждению годового бюджета США.

Если временный документ примут, он также обеспечит постоянную поддержку Украины и помощь пострадавшим в результате катастрофы в США, пока не будет принят бюджет на следующий год, отмечает Голос Америки.