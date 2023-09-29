Ермак обсудил с послами реализацию пункта Формулы мира по восстановлению справедливости

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Бабьем Яру обсудил с иностранными послами реализацию седьмого пункта Формулы мира – по восстановлению справедливости. Об этом сообщили на сайте ОП, передает УНН.

Детали

На встрече присутствовали вживую и в режиме онлайн представители 76 государств.

Ермак отметил, что встреча проходит в месте, название которого стало символом почтения памяти жертв геноцида.

«Нюрнбергский трибунал навсегда заклеймил и тех, кто развязал мировую войну, и тех, кто выполнял преступные приказы», – сказал он.

Он добавил, что жертвы репрессий сталинского режима, в частности расстрелянные в киевской Быковне, до сих пор ждут правосудия, потому что мировое сообщество так и не дало надлежащей юридической оценки действиям этого людоедского режима, потомки которого снова несут пытки и смерть.

Ермак подчеркнул, что ответ на запрос о справедливости содержится в пункте 7 Украинской формулы мира, который основывается на нормах международного права и Уставе ООН.

Цитата

«Путь к завершению этой войны и к установлению устойчивого мира лежит только через полное восстановление справедливости. Только быстрое и неотвратимое наказание виновных в фундаментальном преступлении агрессии и последующих военных преступлениях, включая геноцид, позволит избежать повторения агрессивных войн в будущем», – убежден он.

Андрей Ермак напомнил, что за прошлый год была проведена значительная работа, приняты важные решения на международном уровне. В частности, в Гааге уже начал работу Реестр убытков для Украины, в который поступают заявления о возмещении убытков и доказательства их наступления от пострадавших в результате войны.

Он акцентировал, что необходимо двигаться дальше и ввести компенсационный механизм, который позволит взимать с РФ репарации.

«Сейчас мы как раз работаем над предложениями по соответствующему международному соглашению. И будем благодарны, если ваши правительства будут приобщаться к этой работе», – сказал Ермак.

Для присутствующих представителей дипломатического корпуса традиционно провели брифинг, на котором было представлено украинское видение по реализации пункта Формулы мира об установлении справедливости.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная, которая модерировала мероприятие, отметила, что в течение войны на освобожденных украинских территориях постоянно находят массовые захоронения убитых и места пыток. Именно поэтому тема справедливости является краеугольным камнем Формулы мира и необходимым условием достижения действительно длительного, справедливого и всеобъемлющего мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул: все виновные в военных преступлениях против украинцев должны быть привлечены к ответственности без всяких исключений. По его словам, нет альтернативы международному трибуналу, который установит вину РФ.

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«Украинцы и весь мир требуют справедливости, которая должна победить благодаря совместным усилиям. И должны действовать сейчас, чтобы предупредить такие преступления в будущем», – сказал он.

Генеральный прокурор Андрей Костин представил рабочий план для пункта 7 Формулы мира, рассчитанный на 2023–2026 годы.

Он отметил, что пункт 7 Формулы мира держится на таких столпах, как обеспечение эффективного расследования на национальном уровне, обеспечение ответственности за преступление агрессии, стратегическое партнерство с механизмами международного правосудия, содействие двустороннему и многостороннему межгосударственному партнерству для расследования и преследования международных преступлений.

Возмещение и компенсация ущерба, нанесенного Украине

Еще одним из фундаментальных вопросов является возмещение и компенсация ущерба и убытков, причиненных Украине и украинцам российской агрессией.

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая отметила, что замороженные в западных юрисдикциях суверенные активы РФ и средства подсанкционных российских бизнесменов и олигархов должны стать важным источником оплаты решений компенсационного механизма и продолжается работа над реализацией соответствующего плана действий.

Вице-премьер-министр и министр финансов Канады Христя Фриланд в своем онлайн-выступлении во время встречи напомнила, что ее страна уже предусмотрела законодательную возможность направлять конфискованные подсанкционные российские активы на поддержку Украины и готова делиться соответствующим опытом с другими государствами.

Американский экономист, почетный ректор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс в обращении к присутствующим отметил важность принятия своевременных консенсусных решений уже сегодня. По его словам, с точки зрения международного права абсолютно законно использовать активы РФ для экономического восстановления Украины и поддержки жертв российской агрессии.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов рассказал послам о поисках оптимального формата для специального международного трибунала за совершение преступления агрессии против Украины.

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Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич проинформировал о деятельности Core Group по созданию трибунала за преступление агрессии против Украины, к которой привлечены уже 38 государств.

Представители иностранного дипломатического корпуса высказались о важности вопроса справедливости и той работы, которую Украина вместе с партнерами осуществляет для реализации соответствующего пункта Формулы мира.

В конце встречи Андрей Ермак поблагодарил всех присутствующих и сообщил, что уже началась подготовка к следующей встрече дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств государств мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.