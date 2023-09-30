Блинкен заявил об угрозе "шатдауна" для национальной безопасности США

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительственный "шатдаун", который прогнозируется в США, может повлиять на нацбезопасность страны. Об этом заявил глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Госсекретарь США акцентировал, что приостановка работы американского правительства усложнит работу Государственного департамента и отметил, что ведомство готовится к вероятному шатдауну, но призвал Конгресс "не идти на этот шаг".

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"Мы очень сосредоточены на том, чтобы при любых условиях могли бы сосредоточить наши ресурсы на продвижении и защите национальной безопасности. И, конечно, на том чтобы мы могли выполнять функции, необходимые для защиты человеческих жизней, собственности и безопасности", - заявил Энтони Блинкен.

Известно, что в Палате представителей США, где республиканцы имеют незначительное большинство до сих пор не проголосовали за бюджет. Если его не примут вовремя, то США с 1 октября грозит шатдаун.

Справочно

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что в США не приняли новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в это время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

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