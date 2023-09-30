Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,55 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
127305

Блинкен заявил об угрозе "шатдауна" для национальной безопасности США

Блинкен заявил об угрозе "шатдауна" для национальной безопасности США

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительственный "шатдаун", который прогнозируется в США, может повлиять на нацбезопасность страны. Об этом заявил глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Госсекретарь США акцентировал, что приостановка работы американского правительства усложнит работу Государственного департамента и отметил, что ведомство готовится к вероятному шатдауну, но призвал Конгресс "не идти на этот шаг".

Цитата

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы при любых условиях могли бы сосредоточить наши ресурсы на продвижении и защите национальной безопасности. И, конечно, на том чтобы мы могли выполнять функции, необходимые для защиты человеческих жизней, собственности и безопасности", - заявил Энтони Блинкен.

Известно, что в Палате представителей США, где республиканцы имеют незначительное большинство до сих пор не проголосовали за бюджет. Если его не примут вовремя, то США с 1 октября грозит шатдаун.

Справочно

Шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что в США не приняли новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в это время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шатдаун может повлиять на подготовку украинских пилотов – Пентагон

Источник: УНН
Теги: США, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.