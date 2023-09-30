Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий

КИЕВ. 30 сентября. УНН. На первом Международном форуме оборонных индустрий был создан Альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме, передает корреспондент УНН.

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«Сейчас на десятилетия вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, какими будут их приоритеты и что будет стандартом обороны. Именно в Украине это определяется. На первом Международном форуме оборонных индустрий мы создали Альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации и продемонстрировать, что они готовы вместе с Украиной строить арсенал свободного мира», - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская нация сильная и смелая.

«Мы государство, которое имеет глобальное значение. Мы обязательно победим. И мы создадим такой оборонный потенциал для Украины, а следовательно - для всего свободного мира, который будет отражением нашей силы», - отметил Президент.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на 1-м Форуме оборонных индустрий в Киеве, призвал к обеспечению возможностей Украины, указав, что смелость сама по себе не останавливает дроны, как и сам только героизм не может перехватить ракеты.