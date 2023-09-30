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В Украине создадут оборонный фонд, для его наполнения используют российские активы - Зеленский

В Украине создадут оборонный фонд, для его наполнения используют российские активы - Зеленский

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств. Он будет наполняться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, которые нужны для обороны и для заботы о наших воинах», - сказал Зеленский.

По его словам, ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частным инвестициям.

«Фонд будет наполняться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий.

Источник: УНН
Теги: оружие, ОПК, производство, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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