В Украине создадут оборонный фонд, для его наполнения используют российские активы - Зеленский

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств. Он будет наполняться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.

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«В Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, которые нужны для обороны и для заботы о наших воинах», - сказал Зеленский.

По его словам, ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частным инвестициям.

«Фонд будет наполняться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий.