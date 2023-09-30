Зеленский анонсировал спецрежим для ОПК

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине будет создан специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса. Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, которая работает ради обороны в Украине и с Украиной или которая хочет прийти в Украину», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и учреждении специального оборонного фонда, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств.