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Зеленский анонсировал спецрежим для ОПК

Зеленский анонсировал спецрежим для ОПК

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Украине будет создан специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.

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«Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса. Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, которая работает ради обороны в Украине и с Украиной или которая хочет прийти в Украину», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и учреждении специального оборонного фонда, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств.

Источник: УНН
Теги: оружие, ОПК, производство, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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